Corriere dello Sport: “Il regno di Napoli non ha confini”

Il Napoli guarda avanti e inaugura simbolicamente una nuova fase della sua storia. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la presentazione dei ritiri estivi di Dimaro Folgarida e Castel di Sangro è diventata anche l’occasione per Aurelio De Laurentiis di tracciare le linee guida del futuro azzurro, tra il passaggio di consegne da Antonio Conte a Massimiliano Allegri, il progetto del Centenario e le ambizioni sportive della prossima stagione.

Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport racconta come la giornata di Posillipo abbia rappresentato il primo vero atto del nuovo corso. Proprio durante l’evento è arrivata la comunicazione ufficiale della risoluzione consensuale del contratto di Antonio Conte, ultimo tassello necessario per chiudere definitivamente il capitolo dell’allenatore salentino dopo la conquista dello scudetto.

L’annuncio di Massimiliano Allegri, invece, dovrà attendere ancora qualche giorno. Come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, De Laurentiis ha evitato qualsiasi riferimento diretto al nuovo tecnico, richiamando il rispetto delle normative federali che impediscono comunicazioni ufficiali fino alla definizione completa del rapporto tra Allegri e il Milan. Un’attesa puramente formale che non modifica la sostanza di una scelta ormai definita.

Ampio spazio è stato dedicato anche al Centenario del club. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport evidenzia come De Laurentiis abbia chiesto prudenza e programmazione nelle celebrazioni, annunciando un calendario di eventi che accompagnerà il Napoli dall’1 agosto 2026 al 31 luglio 2027. L’obiettivo dichiarato è trasformare il Centenario in un’occasione per valorizzare l’identità del club e il legame tra Napoli, la sua cultura e la sua filosofia sportiva.

Tra i temi più attesi affrontati dal presidente ci sono stati anche Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport riporta la posizione molto chiara di De Laurentiis, che ha commentato senza polemiche le recenti dichiarazioni dei due nazionali belgi. Il presidente ha spiegato che ogni valutazione sarà rinviata al confronto con il nuovo allenatore, aggiungendo però che nessun giocatore verrà trattenuto contro la propria volontà.

Le parole riportate da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport lasciano intendere che il club non considera nessuno imprescindibile. De Laurentiis ha infatti ribadito che, qualora qualcuno desiderasse intraprendere un percorso diverso, il Napoli sarebbe pronto a valutare serenamente ogni situazione, forte della convinzione di poter sempre individuare valide alternative sul mercato.

Sul piano sportivo il presidente ha rilanciato le ambizioni del club. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport evidenzia come De Laurentiis non voglia scegliere tra campionato e Champions League, ma costruire una squadra capace di essere competitiva in entrambe le competizioni. Da qui nasce anche la volontà di valorizzare una rosa ampia, composta da oltre trenta calciatori, garantendo spazio e continuità a tutti gli elementi dell’organico.

Un altro tema centrale affrontato dal patron azzurro riguarda le infrastrutture. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport sottolinea come De Laurentiis abbia indicato proprio strutture e impianti come la priorità assoluta del prossimo quinquennio. Il presidente è tornato a esprimere forti perplessità sulle condizioni dello stadio Maradona, ritenendo che i problemi dell’impianto non possano essere risolti esclusivamente attraverso investimenti economici.

Il messaggio finale è stato quello della continuità. De Laurentiis ha ribadito la propria volontà di proseguire il percorso di crescita del Napoli, mantenendo alte le ambizioni e garantendo stabilità al progetto. L’era Allegri deve ancora essere ufficializzata, ma per il presidente il nuovo ciclo è già iniziato.