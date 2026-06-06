Corriere dello Sport: “Napoli, Anguissa resta in bilico: Rios è il primo nome per il dopo Frank”

Il Napoli continua a progettare il futuro insieme a Massimiliano Allegri, con la convinzione che la rosa attuale rappresenti già una base molto competitiva sulla quale intervenire con innesti mirati. Come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il club azzurro non ha intenzione di rivoluzionare l’organico, ma punta a rafforzarlo nei punti ritenuti strategici per affrontare una stagione che vedrà il Napoli impegnato su più fronti.

Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, le valutazioni condivise tra la dirigenza e il nuovo allenatore hanno portato alla conclusione che l’ossatura della squadra resterà sostanzialmente invariata. Alcuni giocatori rientrati dai prestiti saranno osservati durante il ritiro di Dimaro, mentre altri verranno inseriti sul mercato. La linea comune tra Allegri e il direttore sportivo Giovanni Manna è quella di valorizzare il patrimonio tecnico già presente prima di intervenire con nuovi investimenti.

Nel frattempo il Napoli ha salutato ufficialmente Antonio Conte. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport ricorda come il club abbia diffuso una nota di ringraziamento per il tecnico che ha guidato gli azzurri alla conquista del quarto scudetto e della terza Supercoppa della storia societaria. Un legame che resta forte anche sul piano personale, considerando il rapporto costruito dall’allenatore con la città e con l’ambiente napoletano.

Sul fronte mercato, però, la questione più delicata continua a riguardare Frank Anguissa. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport sottolinea come il centrocampista camerunese resti uno dei principali nodi da sciogliere nelle prossime settimane. Il Napoli ha esercitato l’opzione che ha esteso automaticamente il contratto del giocatore fino al 2027, ma le trattative per un accordo più lungo si sono progressivamente raffreddate dopo l’infortunio che ne ha condizionato parte della stagione.

La permanenza di Anguissa non può più essere considerata una certezza assoluta. Come spiega Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’ipotesi di una separazione appare oggi più concreta rispetto al passato, anche se l’arrivo di Allegri potrebbe riaprire scenari che sembravano chiusi. Il nuovo allenatore avrà infatti un ruolo importante nelle valutazioni finali sul futuro del centrocampista.

Proprio per questo motivo il Napoli si sta già muovendo per individuare eventuali alternative. Il nome che raccoglie maggior consenso all’interno del club è quello di Richard Rios. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport evidenzia come il centrocampista colombiano del Benfica venga considerato il profilo ideale per caratteristiche tecniche e atletiche, grazie alla capacità di unire intensità, qualità di palleggio e presenza nelle due fasi di gioco.

Rios, reduce da una stagione molto positiva in Portogallo, rappresenta uno dei profili più seguiti dal direttore sportivo Giovanni Manna. Acquistato dal Benfica nell’estate del 2025 per circa 30 milioni di euro più bonus, il nazionale colombiano si prepara a disputare il primo Mondiale della sua carriera e continua ad attirare l’attenzione di diversi club europei.

Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport sottolinea come il futuro del centrocampo azzurro ruoti in gran parte attorno alle decisioni che verranno prese su Anguissa. Soltanto dopo aver definito la posizione del camerunese il Napoli potrà eventualmente affondare il colpo su un nuovo innesto, con Richard Rios che oggi rappresenta il candidato principale per raccogliere una possibile eredità pesante.

L’obiettivo resta quello di mantenere elevato il livello competitivo della squadra senza stravolgere gli equilibri costruiti negli ultimi anni. Un percorso che Allegri e Manna stanno già programmando nei dettagli.