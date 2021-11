Napoli a rischio diffidati: con l’Inter rischiano grosso due calciatori azzurri

Il Napoli gioca con il Verona per dodicesimo turno di Serie A, ma ha due diffidati a rischio squalifica in vista della sfida con l’Inter a Milano. Anguissa e Di Lorenzo sono diffidati e dovranno stare attenti a non prendere un altro cartellino giallo, altrimenti scatterà automaticamente la squalifica per questi due calciatori. Per il Napoli perdere questi due calciatori sarebbe un durissimo colpo perché sono fondamentali per il gioco degli azzurri. Di Lorenzo è quasi insostituibile sulla destra. Malcuit è reduce da un infortunio e comunque non offre le stesse garanzie del terzino italiano. Zanoli è entrato bene nel match vinto dal Napoli con il Legia Varsavia, ma è comunque un giovane di 21 anni che deve ancora affacciarsi definitivamente ai grandi palcoscenici.

Anguissa è una colonna portate del Napoli di Spalletti. Da quando ha messo piede in campo nel match Napoli-Juventus non ha più abbandonato il terreno di gioco. Perdere Anguissa per squalifica per il match con l’Inter sarebbe un duro colpo per il Napoli che comunque può contare su sostituti di valore come Demme e Lobotka. Entrambi i calciatori sono affidabili, ma oramai è chiaro che Anguissa può dare qualcosa in più in mediana. Anguissa e Di Lorenzo dovranno stare attenti a non farsi ammonire nel match Napoli-Verona, così potranno regolarmente giocare contro l’Inter.