Un grandissimo Napoli si impone per 4-1 a Varsavia: I VIDEO DEI GOL

Il video dei gol di Legia Varsavia-Napoli 4-1. Gli azzurri di Spalletti calano il poker in Europa League

LEGIA VARSAVIA-NAPOLI 1-4

Poker della squadra di Spalletti in Polonia. Nel secondo tempo Zielinski, Mertens (entrambi su rigore), Lozano e Ounas ribaltano il vantaggio iniziale della squadra di casa con Emreli. Il Napoli sale a quota 7 punti nel Gruppo C di Europa League, scavalcando proprio il Legia Varsavia.

l Napoli è in piena corsa. E ora può davvero sognare il primo posto e la qualificazione alla prossima fase di Europa League. Barcolla, la formazione di Spalletti. Ma non molla. E alla fine si porta a casa un roboante 4-1 in rimonta, dopo il vantaggio immediato del Legia Varsavia, che significa sorpasso ai polacchi e vetta del raggruppamento.

Emreli spaventa gli azzurri, che però hanno il merito di non perdere mai la testa: continuano a giocare a calcio, creano palle gol, rischiano dopo l’intervallo quando Yuri Ribeiro colpisce il palo, ma alla fine hanno la meglio. Grazie a due rigori – il primo discutibile, il secondo netto – trasformati da Zielinski e da Mertens, prima che Lozano trovi il tris e Ounas pure il poker definitivo. È un gran bel segnale: il Napoli di Spalletti c’è anche in Europa, non soltanto in campionato. E ha tutta l’intenzione di onorare al meglio la propria avventura continentale.

Video dei gol Legia Varsavia-Napoli 1-4: Europa League 2021/2022

Il video dei gol di Legia Varsavia-Napoli, match valevole per la quarta giornata della fase a gironi dell’Europa League 2021/2022.

1-0 LEGIA

1-1 ZIELINSKI

Josué diventa, suo malgrado, protagonista in negativo nell’azione che porta l’arbitro Visser a decretare il calcio di rigore per il Napoli: spinta giudicata troppo veemente ai danni di Zielinski che si incarica della trasformazione, superando Miszta con un leggero brivido.

1-2 MERTENS

Spalletti pesca rinforzi dalla panchina ed è proprio uno di questi, Politano nello specifico, a guadagnarsi il secondo penalty di giornata: stavolta è netta l’ingenuità di Josué che non si dà pace per l’errore, senza però intimorire Mertens che beffa Miszta con lo scavino e dedica la rete al figlio in arrivo.

1-3 LOZANO

Il Legia perde le distanze tra i reparti e il Napoli ne approfitta: Petagna scappa a Mladenovic e regala un assist d’oro a Lozano per il tris a porta vuota che chiude conti e patemi.

1-4 OUNAS

Entra nel tabellino dei marcatori anche Ounas con una magia che ridicolizza Jedrzejczyk e rende il passivo ancora più pesante per i padroni di casa.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

LEGIA VARSAVIA-NAPOLI 1-4

Marcatori: 10′ Emreli (L), 51′ rig. Zielinski (N), 75′ rig. Mertens (N), 78′ Lozano (N), 90′ Ounas (N)

LEGIA VARSAVIA (3-4-3): Miszta 6; Johansson 5.5, Wieteska 6, Jedrzejczyk 4.5; Yuri Ribeiro 6, Josué 5, Slisz 6 (70′ André Martins 5.5), Mladenovic 6; Kastrati 6 (67′ Muçi 5.5), Emreli 6.5 (80′ Rafael Lopes sv), Luquinhas 6. All. Gołębiewski

NAPOLI (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Koulibaly 6.5, Juan Jesus 6.5; Demme 5.5 (65′ Lobotka 6), Anguissa 5.5; Lozano 6 (83′ Ounas sv), Zielinski 7 (73′ Mertens 6.5), Elmas 6 (65′ Politano 6.5); Petagna 6.5 (83′ Zanoli sv). All. Spalletti

Arbitro: Visser (Belgio)

Ammoniti: Elmas (N), Jedrzejczyk (L), Miszta (L), Josué (L)

Espulsi: nessuno