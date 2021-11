Europa League: vince il Napoli, Osimhen esulta sui social

Il Napoli batte il Legia Varsavia nella sfida di Europa League, devastanti gli azzurri che segnano quattro reti nel secondo tempo. Alla fine della partita è arrivato anche il commento di Osimhen sui social. Il giocatore nigeriano era assente per infortunio, sta recuperando da un problema al polpaccio. Il nigeriano vuole esserci domenica col Verona, ma nel frattempo ha dovuto guardare la partita da casa. Un leone in gabbia Osimhen che avrebbe voluto essere in Polonia con i compagni. Quella di Europa League è già la seconda partita che salta Osimhen e Spalletti spera di poterlo avere per la prossima sfida di Serie A del Napoli.

Intanto Osimhen esulta sui social alla fine di Napoli-Legia Varsavia: “Bravissimo Raga” ha scritto il nigeriano allegando la foto pubblicata dal sito ufficiale della società partenopea. Un gesto di vicinanza che racconta del gruppo unito da Spalletti. Unito, solido e capace di fronteggiare anche le emergenze. Il Napoli, infatti, a Varsavia ha giocato senza Fabian Ruiz, Insigne, Osimhen fuori per infortunio, mentre Mario Rui ha scontato il secondo ed ultimo turno di squalifica.