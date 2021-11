“Il Napoli non si ferma più” Pistocchi esalta il Napoli in Europa League

Legia Varsavia-Napoli termina con il risultato di 1-4, con gli azzurri di Spalletti che raggiungono il primo posto nel Girone C di Europa League. Il Napoli fa molto possesso palla ma subisce il gol dei polacchi nel primo tempo, non riesce a pareggiare nonostante la traversa di Zielinski e qualche altra buona occasione. I gol del Napoli col Legia Varsavia arrivano tutti nella ripresa, quattro reti su cui spicca quella favolosa di Ounas. Ottimo anche il ritorno al gol di Dries Mertens che non segnava da 196 giorni e che su rigore spiazza il portiere avversario con il colpo del cucchiaio.

A fine partita arriva anche il commento di Maurizio Pistocchi che su twitter scrive: “Legia-Napoli 1:4 Il Napoli non si ferma più : batte il Legia e conquista il 1^ posto nel girone:dopo il gol di Emreli, in campo ci sono solo gli azzurri: pareggio su rigore di Zielinski e ancora su rigore 2:1 con Mertens. Lozano e Ounas fanno il 3^e il 4^,Napoli che vince e convince”. Gli azzurri hanno dovuto disputare la partita senza Insigne, Fabian Ruiz e Osimhen infortunati e Mario Rui squalifcato. Insomma un altro segnale importante per Spalletti che dimostra di avere una rosa da cui attingere a piene mani.