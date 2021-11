Mertens: “Erano 5 anni che la Spalla mi faceva male, ora sono contento”

Legia Varsavia-Napoli, Mertens firma il rigore con un cucchiaio da grande campione. Spalletti ha ritrovato un grande attaccante.

MERTENS SU LEGIA VARSAVIA -NAPOLI

Legia Varsavia-Napoli, match valido per la quarta giornata dei gironi di Europa League, è terminato con il punteggio di 1-4, frutto delle reti di Zielinski su rigore, Mertens sempre su rigore, Lozano e Ounas dopo il vantaggio polacco realizzato da Emreli. Gara arbitrata dal belga Lawrence Visser

Al termine della gara, Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN:

“Abbiamo ottenuto una bella vittoria. L’Europa League è una bella cosa. Quando ci sei dentro devi dare tutto. Dopo la traversa siamo cresciuti. Il gol? Era un po’ di tempo che mancavo. Mi faceva male la spalla da 5 anni e mi sono operato. Ora sto bene. Ho sempre lavorato in allenamento, aspettando il mio momento”.

Mertens autore di un fantastico cucchiaio sul calcio di rigore ha poi aggiunto: “Con i cinque cambi si può fare tanto. Siamo contenti per la vittoria. Con i cambi dalla panchina possiamo diventare fortissimi. Sono contento per il bambino in arrivo, volevo fare un bel gol e ci sono riuscito. I giocatori arrivati hanno aumentato la qualità del gruppo. Anguissa non lo conoscevo bene e sta dando un notevole contributo. Poi penso a Victor Osimhen, che sta facendo benissimo“, ha concluso Mertens.