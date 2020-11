Maradona è morto, il tweet del Napoli dopo la scomparso del Pibe de Oro

Diego Armando Maradona è morto una notizia sconvolgente, anche la SSCN ha voluto ricordare il fuoriclasse argentino.

Poche parole ed un cuore azzurro, il tweet del Napoli per la morte di Diego Armando Maradona sembra quasi raccogliere il sentimento di tantissimi tifosi ed appassionati di calcio. Si, perché la morte di D10S ha lasciato tutti senza parole. Nonostante il recente ricovero nessuno credeva che si potesse dire addio così prematuramente a Maradona che aveva compiuto 60 anni solo alla fine di ottobre. La notizia lanciata in Argentina ha sconvolto il mondo intero. In diretta Sky alcuni giornalisti sono quasi arrivati alle lacrime, ma c’è l’intero mondo dello sport e non solo che sta piangendo la scomparsa del giocatore più forte che abbia mai calcato un campo da calcio.

Il Napoli ha fatto anche un secondo tweet sulla morte di Diego Armando Maradona de ha scritto: “Tutti si aspettano le nostre parole. Ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è il momento delle lacrime. Poi ci sarà il momento delle parole”.