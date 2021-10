Napoli con la nuova maglia Halloween, il video ufficiale

Napoli-Torino sarà anche il giorno della presentazione della nuova maglia del Napoli in versione Halloween, realizzata con Armani. La nuova casacca è in edizione limitata ed era già stato annunciata ieri ma senza foto. Oggi il Napoli toglie il velo alla maglia Armani in versione Halloween. Confermate le indiscrezioni della vigilia con il fondo nero e la rete del ragno.

Our Halloween kit is here! 🎃 👻 ORA DISPONIBILE! NOW AVAILABLE 👻

