Napoli con la nuova maglia Halloween firmata Armani EA7

Il Napoli indosserà una nuova maglia firmata Armani EA7 ispirata al giorno di Halloween, l’annuncio ufficiale sul sito SSCN. La nuova casacca del Napoli verrà indossata per la prima volta in occasione di Napoli-Torino sfida valida per l’ottava giornata di campionato di Serie A. “EA7 firma la nuova maglia che i giocatori del Napoli indosseranno domani sera in occasione della partita di campionato che vedrà la squadra partenopea impegnata contro il Torino. La stessa maglia sarà indossata anche per l’incontro Napoli-Bologna in calendario il 28 ottobre” viene scritto sul sito ufficiale della società partenopea.

📌 EA7 firma per il Napoli una nuova maglia in occasione di Halloween 🎃 👉 https://t.co/IX1NYTikxj 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/wCXTwHRods — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 16, 2021

Halloween-Napoli: la maglia con grafica speciale

“Per la prima volta una squadra di calcio avrà una divisa ufficiale di gara alternativa, con una grafica d’impatto pensata per Halloween, ma adatta a ogni momento della stagione: il disegno di una ragnatela bianca su fondo nero che rievoca il mondo dei supereroi” viene sottolineato sul sito della società azzurra. La maglia del Napoli per Halloween firmata da Armani EA7 sarà disponibile completa di kit gara in un “una limited edition di 1926 esemplari (in omaggio all’anno di fondazione della società sportiva), sul Web Store SSC Napoli, sull’Amazon Brand Store, negli Official Store SSCN ed in una selezionata rete di rivenditori“. Non è la prima volta che il Napoli fa un’iniziativa di marketing legata alle maglie. Lo scorso anno ci fu la maglia Marcelo Burlon del Napoli. Una grafica molto accattivante che in un primo momento fece molto scalpore tra i ‘puristi’ delle maglie da gioco. Ma in ogni caso queste iniziative sono fondamentali per le vendite e tutte le società sono impegnate in questo senso. Il Napoli così come i top club italiani ed europei gioca molto su queste strategie per aumentare le entrate. Ovviamente il legame con la maglia azzurra classica del Napoli resta fondamentale in termini di identità e storia.

Intanto on line ci sono già dei concept della nuova maglia del Napoli che si avvicinano molto a quella che debutterà col Torino.