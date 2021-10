Napoli, infortunio Petagna, oggi la decisione. Lobotka rientra. Manolas in dubbio: Le ultime

Petagna e Manolas in dubbio per Napoli-Torino. Spalletti recupera Lobotka. Non saranno del match, invece, Malcuit ed Ounas ancora fermi ai box.

PETAGNA EMANOLAS IN DUBBIO PER NAPOLI TORINO

calcio Napoli ultime notizie – Il Napoli sfida il Torino per prolungare la striscia positiva che ha permesso a Spalletti di conquistare il primo posto solitario della Serie A. Il club azzurro deve fare i conti con alcuni calciatori infortunati, come Petagna e Manolas. L’attaccante ha riportato una contrattura muscolare. Petagna durante l’allenamento di ieri ha svolto svolto lavoro personalizzato sul campo. Palletti valuterà oggi se convocarlo per la sfida iterna contro i granata di Juric.

Anche Manolas è in forte dubbio per Napoli-Torino. L’errore che ha permesso a Morata di siglare la rete del momentaneo vantaggio della Juventus al ‘Maradona’ è costato molto caro a Kostas Manolas, scivolato nelle gerarchie Spalletti alle spalle di Amir Rrahmani, nuovo partner difensivo di Kalidou Koulibaly.

Per l’ex Olympiacos, però, i problemi non finiscono qui: ad aggiungersi alla lista delle cose negative è anche l’infortunio rimediato nell’allenamento odierno, concluso anzitempo per il dolore causato da un trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra. La sua presenza tra i convocati per il match col Torino è dunque da escludere, come spiega il quotidiano il Mattino: ”

“La prima impressione è che non dovrebbe trattarsi di nulla di allarmante. In ogni caso, però, è difficile immaginare che possa essere a disposizione per la sfida di domani contro il Torino”.

LE ULTIME DALL’INFERMERIA DEL NAPOLI

In vista della sfida contro il Torino di domenica allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli di Luciano Spalletti deve fare i conti con alcuni infortunati. Oltre a Petagna e Manolas, il tecnico recupera Lobotka, mentre non saranno del match, Malcuit ed Ounas. Il fantasista marocchino che aveva impressionato nella prima parte del campionato è fermo ai box per una Distrazione di primo grado al retto femorale destro“.

Ounas dovrebbe restare fuori per infortunio per 3 settimane. Una perdita importante per Spalletti che conta molto sul calciatore.

Kevin Malcuit ha riportato un risentimento muscolare. Il difensore si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del soleo sinistro. C’è preoccupazione per il terzino della compagine allenata da mister Luciano Spalletti che, al momento, è anche la prima alternativa a Giovanni Di Lorenzo sulla fascia destra.