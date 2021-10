Napoli, Andrea Petagna si ferma. Contrattura muscolare per l’attaccante

Stop per Andrea Petagna,petagna si ferma: riportando una contrattura al muscolo adduttore lungo di sinistra.

Stop per Andrea Petagna. Al termine dell’allenamento di mercoledì, l’attaccante del Napoli ha accusato una contrattura al muscolo adduttore lungo di sinistra e nella giornata di oggi ha svolto soltanto delle terapie. Gli azzurri di Spalletti stanno preparando la sfida contro il Torino, in programma allo Stadio Maradona domenica 17 ottobre per l’ottava giornata di Serie A.

La squadra ha iniziato la sessione con attivazione ed esercitazione tattica e successivamente ha svolto una partita a campo ridotto. Lobotka ha svolto metà lavoro in gruppo e metà personalizzato. Terapie per Malcuit mentre Ounas ha fatto terapie e allenamento personalizzato in palestra. Rientrati alla base, dopo gli impegni con le rispettive nazionali, Rrahmani, Osimhen e Zielinski.