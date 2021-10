Napoli, il Maradona diventerà uno stadio da scudetto: Museo, copertura, parcheggi: Ecco tutte le novità

Napoli lo stadio Maradona sarà valorizzato. Manfredi e De Laurentiis lavorano per l’impianto di Fuorigrotta: Museo, copertura, parcheggi e molto altro.

LO STADIO MARADONA SARÀ RIQUALIFICATO

Il neo sindaco Manfredi alleato di De Laurentiis per lo stadio Maradona di Napoli.

Entro questa settimana Manfredi si insedierà a Palazzo San Giacomo e comincerà a lavorare, per una città che purtroppo ha tante urgenze in agenda. Il presidente del Napoli lo inviterà allo stadio per assistere alla sfida contro il Torino. Sarà l’occasione per proseguire in un dialogo che non si è fermato, prima e dopo l’elezione, salutata da De Laurentiis con entusiasmo.

Ed ecco che esistono i presupposti per migliorare lo stadio Maradona e renderlo più moderno e fruibile. Uno stadio da scudetto, come lo è stato negli Anni 80, prima che una copertura lo appesantisse. Parcheggi e copertura Gli interventi strutturali per le Universiadi del 2019, hanno portato al rinnovo di tribune e spogliatoi.

Ma i lavori più importanti riguarderanno i parcheggi sotterranei, inutilizzabili da decenni e la copertura, che andrà rimossa in sicurezza ed eventualmente ricostruita. Interventi importanti e costosi, che oggi però appaiono realizzabili come spiega la Gazzetta dello Sport.

LO STADIO MARADONA COME IL BERNABEU

Politicamente ora ci sarà un’affinità fra Regione e Comune che agevolerà una triangolazione virtuosa, almeno ci si augura, per ottenere i finanziamenti per rinnovare profondamente lo stadio Maradona di Napoli, rendendolo degno del nome che porta.

Fruibilità: stadio “vivo” Progetti e visione del nuovo sindaco e del club non si discostano molto. Manfredi immagina uno stadio come il Bernabeu.

Nel programma del sindaco c’è la valorizzazione di tutta l’area di Fuorigrotta, che fra stadio, piscina Scandone, Fiera d’Oltremare e altre strutture va resa più fruibili».

MUSEO DEL NAPOLI

Esiste già una intesa di massima per realizzare in tempi abbastanza brevi un museo “virtuale”, progettato da De Laurentiis stesso, in cui il tifoso potrà “immergersi” e “giocare” con i campioni azzurri.

COMMEMORAZIONE MARADONA

Il ricordo di Diego. Il 25 novembre ricorrerà l’anniversario della morte di Diego Maradona ed è in programma per il 28 novembre, prima di Napoli-Lazio, una commemorazione che sia anche festa. Con la posa della (o delle) statua.

Manfredi chiude con una battuta: «Speriamo che io, juventino, porti fortuna per lo scudetto al Napoli, sarebbe la mia più grande gioia perché porterebbe successo alla città».