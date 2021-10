Sampdoria, Candreva: ‘Il Napoli ha una rosa fortissima, sarà la sorpresa della stagione’

Antonio Candreva vota il Napoli per lo scudetto. Il centrocampista della Sampdoria: “La squadra di Spalletti una rosa fortissima, sarà la sorpresa della stagione’

CANDREVA SUL NAPOLI

Il centrocampista Antonio Candreva ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha individuato quale può essere la squadra sorpresa del campionato: “Dico Napoli. Non ha cambiato nulla ma fuori ha giocatori che fino all’anno scorso hanno fatto la differenza. Hanno una rosa fortissima“.

Le oltre 400 presenze in A sono un bagaglio da sfruttare.

“L’esperienza ti aiuta a giocare ed a leggere le partite in modo diverso e in anticipo rispetto a quando eri giovane. Sono cose che fanno la differenza”.

Antonio Candreva è un passo da da Andrea Pirlo nella classifica degli assist man di serie A, ma anche fra i calciatori che tirano di più:

“La vena realizzativa nelle mie corde c’è sempre stata ma l’assist mi gratifica tantissimo. E poi non sono nato goleador, ho un’altra visione della fase realizzativa. Essere sotto a due grandi campioni (Pirlo a quota 89 e Totti a 141, n.d.r.) mi dà orgoglio”.