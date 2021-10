Newcastle: assalto a Koulibaly, gli arabi fanno sul serio. Trapela il pensiero di Kalidou

Ultime di calciomercato sul Napoli e Kouilibaly, il Newcastle vuole il difensore senegalese. Gli arabi pronti a costruire una grande squadra.

IL NEWCASTLE SU KOULIBALY

Il Newcastle è stato ufficialmente ceduto al principe saudita Bin Salman capo di una holding comprendente PIF, PCP e RB. Dall’Inghilterra annunciano che nel giro di poco il Newcastle inizierà ad concludere acquisti e c’è anche Koulibaly del Napoli tra gli obiettivi. Come svelato da Football Insider, infatti, il Newcastle prepara l’assalto a Koulibaly per fare il trasferimento in Premier League. I nuovi proprietari dei Magpies fanno sul serio e cercano un acquisto di livello in difesa.

Il pensiero del senegalese? Il calciatore, pur allettato da tutti gli interessamenti ricevuti (piace anche, tra gli altri, allo United in Premier) come ha fatto anche in passato, non spingerà mai per andare via da Napoli.

GLI ARABI VOGLIONO ANCHE ICARDI

Non solo Koulibaly nel mirino del Newcastle, dall’inghilterra rilanciano anche il nome di Icardi. L’ ex calciatore dell’Inter e ora al PSG, è un serio obiettivo della nuova prioprietà del club inglese. Gli arabi hanno intenzione di rendere subito il club inglese un grande club a livello mondiale. Keylor Navas e altri obiettivi anche nel mirino.