Newcastle al principe saudita tra i più ricchi nel calcio: ha un castello e un vero Leonardo Da vincci

Newcastle. i nuovi proprietari sono i più ricchi nel calcio. Il principe saudita ha il castello più costoso del mondo e un vero Leonardo Da Vinci.

Il Newcastle è stato ufficialmente ceduto al principe saudita Bin Salman capo di una holding comprendente PIF, PCP e RB.

Chi sono i nuovi proprietari del club inglese?

Dalle parti del St James’ Park stanno festeggiando: e hanno ragione. Il Newcastle è da poco passato di mano, al termine di una lunghissima telenovela durata anni con protagoniste la vecchia proprietà e la nuova, con prospettive più che rosee.

I Magpies sono stati acquistati da PIF, PCP Capital Partners e RB Sports & Media dopo un’interminabible trattativa con Mike Ashley, numero uno del club per 14 anni e spesso criticato nelle ultime stagioni per via di una stagione non troppo costante se rapportata alle ambizioni e alla tradizione della tifoseria.

Non sono ancora state rese note ufficialmente le cifre dell’affare: l’ultima offerta pubblica risale all’aprile del 2020 e si aggirava intorno ai 300 milioni di sterline. Secondo le fonti inglesi, dovrebbe essere intorno ai 370 milioni di euro.

CHI SONO I NUOVI PROPRIETARI DEL NEWCASTLE?

Mohammad Bin Salman Al Sa’ud, 36 anni, è un membro della famiglia reale Al Sa’ud, figlio dell’attuale re saudita Salman e principe ereditario, nonché vice-primo ministro e ministro della difesa dell’Arabia Saudita.

E’ il primo nella linea di successione al trono dell’Arabia Saudita: il suo patrimonio è stimato intorno ai 18 miliardi di dollari, che lo pone accanto allo sceicco Mansour, proprietario del Manchester City, come tra i più ricchi proprietari della Premier League.

Il principe ha pagato il Newcastle, una cifra superiore di “soli” 70 milioni di sterline rispetto a quanto pagato dal per la sua casa: lo Chateau Louis XIV, il castello più costoso al mondo. Nel 2017, inoltre, il reale saudita aveva anche acquistato un vero Leonardo Da Vinci, il Salvator Mundi, per la cifra record di 450 milioni di sterline.