Stadio Maradona: ecco la data dell’inaugurazione, ci sarà pure la statua

Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, la cerimonia di inaugurazione è stata decisa: si terrà giovedì 29 luglio. L’ex San Paolo ha subito il cambio di nome dopo la morte di Maradona il 25 novembre 2020, un evento inaspettato ed improvviso che ha sconvolto tutti. I tempi per il cambio di nome sono stati velocissimi e la pandemia non ha mai permesso l’inaugurazione ufficiale.

Il 29 luglio invece ci sarà l’inaugurazione dello stadio Maradona di Napoli e quella stessa sera, come scrive Corriere dello Sport, verrà scoperta anche la statua dedicata a Maradona e donata dall’artista Mimmo Sepe al Comune. “Possibile che ad accompagnare l’inaugurazione ci sia anche uno spettacolo canoro per rendere la serata in onore di Diego ancora più speciale”.