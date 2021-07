Diego Armando Maradona jr e Lorenzo Insigne hanno in comune l’amore per il Napoli, i due sono molto amici. Il figlio del Pibe de oro, ai microfoni di Radio CRC durante la trasmissione Arena Maradona, ha parlato del rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli, rivelando un retroscena.

“Se sono preoccupato per il rinnovo di Lorenzo Insigne? Dentro di me, sono tranquillo: Lorenzo vuole chiudere la carriera a Napoli ed è giusto che la società gli dia questa possibilità, però vorrei che rinnovasse subito, il prima possibile. Noi che parliamo del Napoli e facciamo informazione abbiamo l’obbligo di dire la verità ai tifosi: per quale barbaro motivo, mi chiedo, Insigne dovrebbe abbassarsi l’ingaggio o farselo spalmare, quando è nel meglio della carriera?”.

Maradona jr su Insigne ha poi aggiunto: “Nella vita, alle volte si è martello ed altre si è incudine. In questo momento, Insigne è martello ed è giusto che batta. Vale i soldi che percepisce, non deve guadagnare meno. Gli scrissi dopo Italia-Belgio e gli dissi: ‘Lorè, non farmi stare in pensiero per il rinnovo’ e lui rispose mettendosi a ridere. Faccio un discorso molto pratico: è il 10 della Nazionale, ha vinto l’Europeo da protagonista, nell’ultimo anno nel Napoli ha fatto 19 gol ed è stato il giocatore più influente della squadra. Se non sta tranquillo lui, chi deve esserlo? E’ normale che voglia essere pagato quanto vale”.

