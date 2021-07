Savyultras90 con la maglia di Meret ai Twitch Rivals di Warzone. Il portiere del Napoli ha giocato più volte a Warzone con lo streamer e negli scorsi giorni c’è stato anche un incontro ufficiale a Bari. Meret ha anche regalato la maglia della Nazionale a Savyultras90 che la utilizza ai Twitch Rivals di Warzone.

Meret dopo la vittoria degli Europei con l’Italia si sta godendo le vacanze prima di raggiungere il Napoli in ritiro per cominciare la nuova stagione che prenderà il via il 22 agosto.