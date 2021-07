Dries Mertens , salta la Juve, il bega fuori per due mesi. Luciano Spalletti non potrà contare sull’attaccante belga per le prime partite della nuova stagione del suo Napoli. Dopo aver concluso ai quarti di finale contro l’Italia l’avventura a Euro 2020 con il suo Belgio, l’attaccante del Napoli si è sottoposto a un intervento di stabilizzazione della spalla sinistra. L’operazione è stata effettuata in Belgio dal dottor Declercq, sotto la supervisione del medico sociale del Napoli, il dottor Raffaele Canonico.

Proprio il responsabile dello staff medico del club partenopeo ha parlato delle condizioni di Dries Mertens nell’intervista rilasciata al quotidiano ‘Il Mattino’: ” Ci aspettiamo torni in campo a fine settembre” . Il dottor Canonico ha spiegato che l’intervento alla spalla era ritenuto necessario per ” i casi di lussazione divenuti troppo frequenti” .

Mertens non raggiungerà i compagni nel ritiro di Dimaro e molto probabilmente salterà anche il raduno di Castel di Sangro. L’attaccante belga, ora in vacanza dopo gli Europei, deve effettuare un percorso di riabilitazione dopo l’operazione alla spalla.

Se i tempi stimati dallo staff medico del Napoli, guidato dal dottor Canonico, dovessero essere rispettate, Mertens salterebbe le partite contro Venezia, Genoa, Juventus, Udinese e Sampdoria, oltre alla prima sfida della fase a giorni di Europa League del 16 settembre. Possibile rientro per il match casalingo contro il Cagliari del 26 settembre o per la trasferta del 3 ottobre a Firenze: tra le due gare è in programma il secondo turno di Europa League.