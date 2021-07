DIMARO -RITIRO NAPOLI 2021. Victor Osimhen regala la maglia ad un bambino. Prima dell’allenamento del Napoli agli ordini di Spalletti, sulle tribune, dove i tifosi assistono alle sedute degli azzurri, un bambino di 5/6 anni ha mostrato un cartello con su scritto: “Osimhen mi regali la maglia” particolare non sfuggito al giornalista Carlo Alvino che gli ha dedicato alcuni bellissimi post su Twitter.

L’attaccante nigeriano a fine allenamento si è diretto verso il bambino e come si vede nel video gli ha regalato la maglia, incontenibile la gioia del piccolo tifoso azzurro.

L’attaccante nigeriano grande protagonista nell’amichevole d’esordio stagionale in cui ha firmato un poker, è tra i più acclamati a Dimaro. Osimhen quest’anno vuole essere il vero protagonista della stagione del Napoli, per questo motivo, si ferma a fine allenamento a fare la parete per migliorare i fondamentali.

OSIMHEN REGALA LA MAGLIA AD UN BAMBINO

Ecco le immagini del bellissimo gesto di Osimhen verso un piccolo tifoso del napoli