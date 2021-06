Maglia Napoli: Armani Ea7, sarà di nuovo rivoluzione con Onis Swiss

Nuova maglia del Napoli Armani Ea7, c’è l’accordo anche con Onis Swiss. Aurelio De Laurentiis è un innovatore e da questo punto di vista ha veramente pochi eguali. Sullo stile di comunicazione si può sicuramente discutere, magari anche anche su come gestisce il mercato del Napoli, ma sull’innovazione e le nuove idee imprenditoriali risulta essere sempre un passo avanti agli altri e spesso ha anche ragione. Così dopo la maglia camouflage e quella targata Marcelo Burlon, che ha avuto un enorme successo nonostante le critiche, è in arrivo un altro colpo di scena. La nuova maglia del Napoli sarà disegnata da Armani Ea7, l’intero kit tecnico della SSCN porterà il marchio di una delle più grandi griffe di moda di tutto il mondo. Ma la maglia del Napoli vedrà anche la collaborazione di Onis Swiss.

Nuova maglia Napoli firmata Armani: produzione Onis Swiss

E allora il Napoli va avanti con l’innovazione perché con il metodo De Laurentiis il club produrrà da solo le maglie. Quindi non sarà legato in alcun modo ad una azienda ma deciderà in autonomia la distribuzione e tutti gli altrimenti aspetti di marketing e merchandising, come sottolinea Corriere dello Sport.

La collaborazione per la nuova maglia del Napoli con Armani Eat e Onis Swiss è sicuramente qualcosa di rivoluzionario per il club, che punta sempre di più all’autonomia senza vincoli particolari. La Onis Swiss è una società “svizzera specializzata nella produzione di abbigliamento sportivo attraverso il processo della sublimazione tessile che dal 2015 procede in Italia, e precisamente nello stabilimento di Spirano, in provincia di Bergamo. C’è tanta curiosità nel vedere la nuova maglia del Napoli per la stagione 2021/22. Formisano ha annunciato che ci saranno tanti cambiamenti, ma al momento resta tutto top secret e solo prima del ritiro si potrà avere qualche informazione in più.

Le maglie storiche del Napoli: