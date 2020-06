NA passione: la più grande collezione delle maglie del Napoli: Musella

NA passione è la rubrica che svela in esclusiva la raccolta delle migliori maglie indossate del calcio Napoli: ecco la 9 di Gaetano Musella.

Cresciuto nelle giovanili del Napoli Gaetano Musella rappresenta ancora oggi un grande rimpianto non solo per la piazza napoletana, ma per il calcio in generale a causa della sua prematura morte. Il ‘Genio di Fuorigrotta’ esordì in maglia azzurra a gennaio del 1978, poi fu mandato in Serie C1 al Padova per farsi le ossa.

Na Passione, la più grande collezione delle maglie del Napoli presenta la maglia di Gaetano Musella, la numero 9 della stagione 1980/81 che fa parte della collezione privata di Enzo D’Orta. In quella stagione Musella, per tutti Nino, mise a segno 3 reti in un Napoli quasi tutto italiano dove spuntava un calciatore straordinario come Ruud Krol.

Maglia da collezione: la 9 di Musella al Napoli

La maglia match worn di Gaetano Musella che vi presentiamo oggi è quella indossata dal calciatore nella stagione 1981/82. La casacca è un pezzo importantissimo per gli amanti del football memorabilia, dato che la maglia di Musella è quella utilizzata solo in precampionato ed in amichevoli. E realizzata in lanezza azzurra con giromaniche e colletto con scollo a V a righe bianche e azzurre. Lo stemma dello sponsor tecnico NR cucito sul fronte alto a sinistra della maglia rappresenta un’altra particolarità per i collezionisti. Lo storico logo che fa riferimento a Nicola Raccuglia (trovate un’intervista anche sulla pagina instagram di NaPassione) in questo caso è leggermente diverso dal classico stemma Nr, poiché contiene delle rigature interne sulla parte bianca del contorno.

Un’altra grande particolarità della maglia da collezione del Napoli di Musella, è quella legata allo sponsor tecnico. La scritta Snaidero normalmente veniva stampata in nero, mentre su questa maglia presenta uno sfondo bianco. Il numero 9 di Musella è in stoffa bianca cucito in cotone a zigzag. Il valore minimo della maglia è di 4mila euro.

di Fabio Mencocco e Luca Coronella.