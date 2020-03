NA passione: la più grande collezione delle maglie del Napoli, la 5 di Krol

Quanto ti piace questa maglia? (Vota con le stelline) Reader Rating 2 Votes

La più grande collezione delle maglie del Napoli. E’ la rubrica che svela in esclusiva la raccolta di Enzo D’Orta, ecco la maglia del Napoli di Ruud Krol.

C’è chi dice che definirlo semplicemente un difensore è veramente molto riduttivo. Rudolf Jozef, per tutti Ruud, Krol è sicuramente uno dei miti dell’Olanda. Punto cardine della Nazionale del 1974, quella del calcio totale con Johan Cruijff, Krol è senza alcun dubbio uno dei giocatori più forti che il Napoli abbia mai potuto vantare.

La maglia del Napoli di Krol da collezione, è uno dei pezzi pregiati delle casacche storiche del Napoli di Enzo D’Orta. La maglia è della stagione 1983/84 riporta il logo tecnico Enneerre, mentre come sponsor commerciale c’è Latte Berta ricamato sul tessuto.

La maglia match worn del Napoli di Krol è stata indossata 22 volte durante quella stagione ed ha la particolarità di non avere lo stemma del Napoli. Lo scollo a V bicolore è realizzato in lanetta così come la maglia.

Quato vale la maglia di Krol del Napoli

Il suo valore parte da 5 mila euro, trattandosi di una vera e propria chicca inserita all’interno di una collezione di maglie da calcio che sono un patrimonio per gli appassionati di football memorabili. La maglia indossata di Krol della stagione 83-84 rappresenta un valore affettivo per tantissimi tifosi, che hanno ancora oggi ricordano quel difensore fenomenale capace di incantare il pubblico.

Curiosità su Krol

Nato ad Amsterdam il 24/03/1949 Ruud Krool ha vestito la maglia del Napoli per 4 stagione dal 1980 al 1984. Il difensore olandese ha giocato 107 partite in Serie A, 13 in Coppa Italia e 5 nelle Coppe Europee, mettendo a segno un solo gol.

La rubrica NA passione: la più grande collezione delle maglie del Napoli ha voluto ricordare un calciatore che viene ancora ricordato oggi. Elegante e forte di testa, dotato di buone capacità in fase di impostazione, in grado di guidare la difesa grazie alla sua personalità ed al suo carisma. Krol fu prelevato dal Napoli prima in prestito, poi in acquisto definito grazie all’intuizione dell’allora direttore generale Antonio Juliano. Il suo arrivo in maglia azzurra fece crescere in maniera smisurata gli abbonamenti. Krol con la maglia del Napoli non vinse mai lo scudetto. Cosa che è accaduta a Diego Armando Maradona con la sua numero 10 sulle spalle.

SSCN: la rosa della stagione 83/84

Luciano Castellini

Raffaele Di Fusco

Massimo Assante

Simone Boldini

Giuseppe Bruscolotti

Antonio Carrannante

Carmine Della Pietra

Moreno Ferrario

Angelo Frappampina

Ruud Krol

Marco Masi

Luigi Caffarelli

Paquale Casale

Costanzo Celestini

Paolo Dal Fiume

Dirceu

Ciro Muro

Pietro Puzone

Gianni De Rosa

Antonio De Vitis

Massimo Palanca

Claudio Pellegrini