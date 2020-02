Quanto ti piace questa maglia? (Vota con le stelline) Reader Rating 0 Votes

La più grande collezione delle maglie del Napoli. E’ la rubrica che svela in esclusiva la raccolta di Enzo D’Orta. Ecco la maglia bianca di Simone Boldini.

Nel giorno in cui Lionel Messi mette piede a Napoli per giocare in Champions League al San Paolo, vi sveliamo un altro pezzo della più grande collezione delle maglie indossate del Napoli.

La maglia bianca del terzino Simone Boldini della stagione 1984/85 fa parte della collezione di Enzo D’orta. Questa maglia match worn del Napoli è stata utilizzata solo sei volte in quel campionato, inoltre presenta lo stemma del Napoli cucito. La N, simbolo della squadra partenopea, è racchiusa in 2 cerchi concentrici per la prima volta nella storia. Il numero 3 di Simone Boldini è cucito a zigzag, un particolare importante è il colore verde petrolio del cotone utilizzato per cucire il numero.

La maglia indossata del Napoli fa parte di un pezzo importante di football memorabilia e parte da un valore d’asta di minimo 4 mila euro. La sue tante particolarità la rendono una maglia importantissima per i tanti collezionisti di maglie dal calcio. Il retro della maglia bianca di Boldini, realizzata in lana pesante, è firmato dallo stesso terzino.

Maglia bianca Boldini: profilo del terzino del Napoli

Simone Boldini è nato a Ghedi in provincia di Brescia, in Lombardia nel 1954. Difensore di fascia è cresciuto nelle giovanili del Milan, poi una lunga trafila tra, Spezia, Como e Milan. Con la squadra rossonera ha giocato tre stagioni e mettendo a referto 26 presente, prima del passaggio al Napoli. Gli azzurri lo acquistano nella stagione 1983-84 e con il Napoli disputa due stagioni. Nella seconda indossa la maglia che fa parte della collezione di Enzo D’Orta, uno dei più grandi collezionisti di maglie storiche del Napoli in Campania ed in Italia. Con gli azzurri Boldini gioca anche al fianco di Maradona, la cui maglia bianca fa parte sempre della grande collezione di D’Orta. Con il Napoli Simone Boldini fa registrare 38 presenze e zero reti in campionato. Al termine della stagione 84/85 passa all’Atalanta. La carriera da calciatore la termina al Saronno, prima di cominciare quella da allenatore.