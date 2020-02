Quanto ti piace questa maglia? (Vota con le stelline) Reader Rating 1 Vote

Na Passione La più grande collezione delle maglie del Napoli. E’ la rubrica che svela in esclusiva la raccolta di Enzo D’Orta. Oggi c’è la maglia 84/85 di Maradona.

stagione 84/85 il primo anno di Diego Armando Maradona con la maglia azzurra con sponsor tecnico Linea Time. Una maglia da calcio indossata molto rara quella che fa parte della collezione di Enzo D’Orta, svelata in esclusiva per Maradona al Barcellona per 13 miliardi e mezzo di lire. Un vero e proprio scandalo per l’epoca, una sorta di rivoluzione quella messa in atto da Corrado Ferlaino e Antonio Juliano. Una trattativa che resta nel mito così come la maglia match worn di Maradona. Il primo amore non si scorda mai, così come la prima maglia indossata. E’ lacon sponsor tecnico Linea Time. Una maglia da calcio indossata molto rara quella che fa parte della collezione di Enzo D’Orta, svelata in esclusiva per NA passione: la più grande collezione delle maglie del Napoli . Lo sponsor tecnico, infatti, non hai mai più prodotto maglie dal calcio del Napoli e può fregiarsi di aver fatto indossare la prima maglia di Maradona a Napoli. Nella mente dei tifosi c’è ancora impressa quella trattativa per strappare. Un vero e proprio scandalo per l’epoca, una sorta di rivoluzione quella messa in atto da Corrado Ferlaino e Antonio Juliano. Una trattativa che resta nel mito così come la maglia match worn di Maradona.

Maglia Maradona 84/85: prezzo e caratteristiche tecniche

La maglia azzurra di Maradona 84/85 fa parte di una di quelle dell’élite della collezioni di maglie da calcio indossate. Un pezzo di football memorabilia che parte da un valore d’asta di 5.500 euro. Valore che risiede essenzialmente nell’unicità della casacca, indossata solo per quell’anno dal Pibe de Oro. In particolare la maglia presentata lo sponsor tecnico Linea Time, con lo stemma Calcio Napoli cucito. Un ulteriore particolare è la N bianca cucita in un cerchio concentrico (prima volta in cui questo stemma semplificato è stato usato). Inoltre sulla maglia da collezione del Napoli campeggia anche lo sponsor commerciale Cirio in cotone cucito e non stampato in vernice. La maglia azzurra di Maradona presenta il numero in pelle bianca cucito a zigzag. E realizzata in lana, sia per la versione estiva che invernale. Inoltre è una taglia 52, quella che il fuoriclasse argentino cominciò ad utilizzare da ottobre in poi. Prima aveva una taglia 48, che gli calzava stretta ed era costretto a tagliare il bordo del colletto con scollo a V.

Napoli 84/85: ecco la rosa

Il Napoli nella stagione 84/85 si piazza ottavo in classifica con 33 punti. Diego Armando Maradona con la maglia azzurra 84/85, indossata per 24 partite, realizza 14 reti. Ecco la rosa di quella stagione, in cui il Napoli fu anche eliminato negli ottavi di Coppa Italia dal Milan.