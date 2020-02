Classifica senza errori arbitrali 23 giornata serie A. Il Napoli penalizzato ancora una volta. Rizzoli e Nicchi continuano a fare disastri

Ancora scandalo arbitri. Penalizzato ancora il Napoli. Possibile che ancora una volta il presidente federale, che tanto ci tenne a dire la sua per il rigore assegnato al Napoli alla prima giornata, non abbia nulla da dire sui tanti disastri arbitrali che stanno devastando la stagione agonistica. In un Paese normale Nicchi è Rizzoli sarebbero già stati dimissionati a partire dalla stagione 2017 – 2018. Possibile che un arbitro come Giua possa arbitrare in Serie A? Non è forse bastato quanto lo stesso Giua ha combinato finora in campionato?

GLI ARBITRI STANNO AFFONDANDO IL NAPOLI

Il fischietto sardo prima di Napoli-Lecce aveva raggiunto l’apice alla X giornata in Juventus – Genoa con Calvarese al VAR.

Quando non si hanno giornali e TV è tutto più difficile per far valere le proprie ragioni, ma gli sportivi e tifosi napoletani sono disgustati di quanto sta accadendo alla propria squadra e del 15mo rigore negato in 23 giornate di campionato.

Quanto combinato da Giua in Napoli – Lecce è sconcertante anche per il danno che una squadra di vertice sta subendo nel silenzio generale, rischiando di restare fuori da ogni traguardo nazionale ed internazionale.

Proprio domenica scorsa ci aveva già provato La Penna in Sampdoria – Napoli, ma l’accanimento arbitrale contro il Napoli parte da molto lontano.

Il rigore negato a Milik è solo il momentaneo ultimo errore di una lunga serie commesso contro il Napoli

Dopo gli interventi di Nicchi e Rizzoli per il rigore assegnato Massa (I giornata), il “calvario” azzurro è iniziato con Orsato (Juventus – Napoli, II)

ed è proseguito con Di Bello (Napoli – Cagliari, V),

Manganiello (Napoli – Brescia, VI),

Doveri (Torino – Napoli, VII),

Piccinini (Napoli – Verona, VIII),

La Penna (Spal – Napoli, IX),

Giacomelli (Napoli – Atalanta, X),

Rocchi (Roma – Napoli, XI),

Calvarese (Napoli – Genoa, XII),

Pasqua (Napoli – Bologna, XIV),

Mariani (Napoli – Juventus, XXI).

Parma – Lazio 0 – 1, Di Bello (Banti).

Danni irreparabili combina anche Di Bello a Parma. Il tecnico emiliano D’Aversa ricorda anche un recente Juventus – Parma (XXI giornata) arbitrata da Di Bello, ma il direttore brindisino ne ha combinato di tutti colori anche in Napoli – Cagliari (V) e Roma – Torino (XVIII).

Al Parma mancano un paio di rigori: i falli su Dani Alves e Cornelius andavano sanzionati assolutamente.

SERIE A: CLASSIFICA SENZA ERRORI ARBITRALI 23 GIORNATA

Ecco la classifica senza errori arbitrale della 23 giornata del campionato di calcio di serie A

Classifica reale Classifica senza errori Inter 54 Inter 54 Juventus 54 Lazio 49 -4 Lazio 53 Atalanta 46 +4 Atalanta 42 Napoli 42 +12 Roma 39 Juventus 40 -14 Verona 34 Roma 39 Bologna 33 Verona 37 +3 Cagliari 32 Bologna 32 -1 Milan 32 Cagliari 32 Parma 32 Parma 32 Napoli 30 Milan 30 -2 Sassuolo 29 Sassuolo 30 +1 Torino 27 Fiorentina 27 +2 Fiorentina 25 Udinese 24 -1 Udinese 25 Sampdoria 23 Sampdoria 23 Torino 23 -4 Lecce 22 Lecce 20 -2 Genoa 19 Brescia 17 +1 Brescia 16 Genoa 17 -2 Spal 15 Spal 15

