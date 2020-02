15 rigori negati al Napoli. Penalty non concesso a Milik, nella sfida contro il Lecce, l’arbitro sardo Giua, si rifiuta di andare al VAR.

Non cessano le polemiche sugli arbitri, anche in Napoli-Lecce i fischietti del duo Nicchi-Rizzoli si sono resi protagonisti negando un rigore al Napoli, il numero 15 per la precisione.

Agli azzurri dopo i due rigori assegnati a Firenze e a Lecce non sono più stati fischiati penalty a favore.

Assurdo quanto è successo al San Paolo, il sardo Giua, dopo i disastri di Udinese -Bologna e Juventus -Genoa offre ancora una volta una prestazione negativa. In Napoli-Lecce sono emersi tutti i limiti di un arbitro a cui sarebbe servito almeno un altro anno in Serie B.

Rizzoli lo ha promosso un po’ a sorpresa, superando sul filo di lana Abbattista e Sacchi. Al di là dei singoli episodi non ha convinto per nulla a Napoli: metro altalenante, scelte disciplinari incomprensibili, una costante sensazione di incertezza.

Quel primo e unico ‘rigore’ a favore degli azzurri assegnato a Firenze nella prima di campionato è diventato per i vertici dell’AIA una condanna senza redenzione?

Le immagini proposte da SKY Sport hanno ravvisato un pestone di Donati, difensore del Lecce, ai danni di Milik. L’attaccante polacco cade in area e Giua lo ammonisce per simulazione, rifiutandosi anche di andare al VAR, una scena mai vista.

RIGORE SU MILIK

Il dubbio sorge spontaneo: Gli arbitri stanno condizionando il campionato degli azzurri, è vero che la squadra fa fatica a ritrovarsi ma rappresentano un numero enorme di punti che potevano rendere meno deficitaria la classifica degli uomini di Gattuso.

Sul rigore in conferenza stampa è intervenuto anche Gennaro Gattuso: “Rigore su Milik? Non voglio offendere nessuno, c’è il VAR e non capisco perché non si vada a vedere il VAR, non costa nulla”.

Anche il giornalista di Rai Sport Riccardo Cucchi incredulo per il mancato penalty agli azzurri: ” Non amo parlare di decisioni arbitrali. Però faccio fatica a capire perché non rivedere al Var episodi come quelli di Napoli.

Il Var a questo dovrebbe servire: a comprendere se si è visto bene. Detto ciò, ottimo Lecce e Napoli vittima dei suoi errori sotto porta”.