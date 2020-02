Riceviamo e pubblichiamo una lettera di un tifoso del Napoli che pone l’attenzione sulla vicenda Fiorentina-Juventus ed evidenzia alcune anomalie nei calendari.

LETTERA DEL TIFOSO. Riceviamo e pubblichiamo lo sfogo che Stefano B., un tifoso ed appassionato di calcio residente a Torino, ha fatto nei confronti della classe arbitrale e alla dirigenza del campionato di serie A.

“Gent. Direttore di Napolipiu.com , mi affido a voi in quanto uno dei pochi giornali a puntare l’attenzione sulle “sviste arbitrali” e non solo. Da Firenze ci è giunta una nuova lezione di giornalismo. Tutti col proprietario dopo l’ennesimo scippo calcistico perpetrato dalla Juventus.

Gli articoli di FirenzeViola, ViolaNews, ecc. sono da leggenda in difesa della squadra toscana e contro il Palazzo del calcio. Qui da noi ci abbiamo rimesso 4 scudetti nell’ultimo lustro. Alcuni media nostrani se la sono presa con Sarri che aveva perso a Firenze. Non contenti hanno attaccato anche il presidente De Laurentis quando questi ha protestato contro Nicchi e Rizzoli.

Napoli ha una squadra internazionale ed una parte dell’informazione da serie C. Anche quest’anno si sono dimostrati inesistenti e sono ben 14 i rigori negati agli azzurri.

Figuratevi Direttore che in una TV nostrana un buontempone della nostra informazione ha fatto anche sapere che Orsato (Juventus – Napoli) e Calvarese (Napoli – Genoa) hanno arbitrato bene.

Se a Torino difendono all’inverosimile tutte le nefandezze arbitrali in favore della Juventus, qui da noi dopo Fiorentina – Napoli si sono uniti ai media nazionali per denigrare la bella vittoria del Napoli a Firenze ed il solito buontempone delle nostre Tv locali ha anche fatto sapere che il mani di Zielinski era rigore netto.

Nicchi e Rizzoli ne hanno fatto e detto di cotte e di crude contro Massa ed il Napoli e i nostri prodi condottieri dell’informazione (quelli del copia-incolla) si sono uniti al coro giornalistico di QS (Rubery) e agli attacchi della Gazzetta dello Sport.

Vadano a Firenze per imparare come si difende un patrimonio della propria terra. Domenica scorsa non hanno avuto nemmeno la decenza di attaccare Nicchi che dopo aver criticato Massa per il rigore concesso al Napoli è sceso in campo per difendere Pasqua per i 2 rigori dati alla Juventus”.

“Caro direttore vorrei anche farvi notare un dato molto strano, giudichi lei:

Parma gioca in Coppa Italia e incontra la Juve nel weekend

Fiorentina gioca in Coppa Italia e incontra l Juve nel weekend

Napoli gioca in Coppa Italia e incontra la Juve nel weekend

Verona gioca il recupero di serie A e incontra la Juve nel weekend .

E con questo cordialmente salutiamo”.