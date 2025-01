Garnacho-Napoli: la strategia di Manna per convincere lo United

Il dirigente azzurro lavora alla formula del prestito con obbligo. L’argentino già convinto dal progetto, ma serve l’accordo con gli inglesi.

Il Napoli intensifica i contatti per portare Alejandro Garnacho in azzurro. Secondo quanto rivelato da Repubblica, il talento del Manchester United avrebbe già dato la sua disponibilità al trasferimento in Serie A, mentre Manna lavora per trovare l’intesa con i Red Devils.

La trattativa entra nel vivo proprio mentre Kvaratskhelia si appresta a volare a Parigi. Il club azzurro punta a chiudere l’operazione Garnacho con la formula del prestito con obbligo di riscatto, per una cifra complessiva tra i 40 e i 50 milioni di euro.

Un’apertura importante quella del calciatore, comunicata attraverso i suoi agenti, che rafforza la posizione del Napoli nella trattativa con lo United. Antonio Conte ha indicato proprio l’argentino come primo nome per sostituire il georgiano.