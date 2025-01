CORSPORT – Garnacho-Napoli, c’è l’apertura: le cifre dell’operazione

Manna ha incontrato gli agenti a Barcellona dopo aver definito Kvaratskhelia al PSG. Il Manchester United chiede 71 milioni, ma il Napoli rilancia: pronti 45 più bonus.

Il Napoli accelera per Alejandro Garnacho. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il ds Giovanni Manna ha incontrato a Barcellona i rappresentanti dell’agenzia Leaders, che cura gli interessi del talento del Manchester United.

L’incontro è avvenuto dopo il vertice di Montecarlo con Luis Campos, dove è stata definita la cessione di Kvaratskhelia al PSG. Il giovane argentino, 20 anni e già idolo dei tifosi Red Devils che gli dedicano il coro di Cristiano Ronaldo, è il prescelto di Antonio Conte per sostituire il georgiano.

La trattativa non sarà semplice: il Manchester United chiede 60 milioni di sterline (71 milioni di euro) per il prodotto della sua Academy. Il Napoli è pronto a investire 45 milioni più bonus, una cifra più in linea con il reale valore di mercato stimato intorno ai 50 milioni.

L’apertura del giocatore c’è, nonostante un ingaggio importante (4 milioni tra parte fissa e bonus). Manna lavorerà per trovare la formula giusta con lo United.