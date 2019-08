Pistocchi: "Massa una sciagura sbaglia su i rigori di Fiorentina-Napoli"

Tante polemiche per i rigori concessi da Massa in Fiorentina-Napoli. Il giornalista di Mediaset Maurizio Pistocchi contesta l’arbitro di Imperia.









Il primo tempo di Fiorentina-Napoli è stato all’insegna dei rigori. Due le massime punizioni concesse dall’arbitro Massa coadiuvato dal Var.

Il primo rigore è a favore dei viola , massa fischia il penalty per un n tocco di braccio di Piotr Zielinski. La palla era stata indirizzata sul braccio del centrocampista polacco dal viola Pulgar. Il Var si appella alle nuove regole e assegna il rigore.

Maurizio Pistocchi, su Twitter ha commenta così l’episodio del rigore: “Fiorentina-Napoli, 8’ Castrovilli con il ginocchio colpisce il pallone e lo manda sul braccio di Zielinski Per Massa questo è rigore, per me è una vergogna“.

Il secondo rigore di Fiorentina-Napoli è a favore del Napoli, Mertens cade in area viola e Massa sentito il var concede la massima punizione. Insigne mette in rete e il Napoli termina il primo tempo in vantaggio. Durante l’intervallo sui media si grida allo scandalo per il rigore in stile “juve”concesso al Napoli.







“Fiorentina-Napoli, 41’ Non c’è contatto tra Mertens e Castrovilli: rigore inesistente (l’hanno pure rivisto a VAR) Che sciagura Massa” ha commentato Maurizio Pistocchi.