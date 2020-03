L’ennesimo calcio di rigore negato al Napoli non può passare sotto silenzio

Ancora un calcio di rigore negato al Napoli passa in sordina. Il VAR Se ci aggiungiamo anche i 3 gol irregolari subiti fra la Juventus ed il Bologna, il danno causato al Napoli è incommensurabile.



Premesso che in un Paese normale Nicchi e Rizzoli sarebbero già stati dismessi da molto tempo, almeno dal 2017 – 2018, l’ennesimo calcio di rigore negato al Napoli non può passare ancora una volta sotto silenzio. L’arbitro di Aprilia ha fischiato addirittura un fallo di Milik mentre le riprese televisive mostrano chiaramente che Bremer da dietro trascina a terra l’azzurro. Inspiegabile che ancora una volta il VAR non sia intervenuto. Per la cronaca al VAR c’era La Penna, della serie a volte ritornano. Nella recente gara fra Sampdoria e Napoli, XXII giornata, l’arbitro La Penna ha negato un evidente calcio di rigore al Napoli punendo Politano con una simulazione per il fallo subito da Colley.

L’errore di Mariani è di una gravità inaudita nel contesto dell’intera stagione agonistica. Senza conteggiare i 3 calci di rigore negati in Coppa Italia, si tratta del 16mo calcio di rigore evidente negato al Napoli in 27 gare di campionato. Si pensi se tutti, o buona parte di essi, avessero avuto riscontro positivo dal dischetto quale sarebbe stata ora la classica dei partenopei. Se ci aggiungiamo anche i 3 gol irregolari subiti fra la Juventus ed il Bologna, il danno causato al Napoli è incommensurabile. Una squadra da scudetto tagliata fuori dai traguardi nazionali ed internazionali per demeriti altrui.



Ecco il dettaglio dei rigori negati al Napoli.

3 rigori, Giacomelli in Napoli – Atalanta, 2 – 2, alla X giornata.

3 rigori, Calvarese in Napoli – Genoa, 0 – 0, alla XII giornata.

2 rigori, La Penna in Spal – Napoli, 1 – 1, IX giornata e Sampdoria – Napoli, 2 – 4, XXII giornata.

2 rigori, Mariani in Napoli – Juventus, 2 – 1, XXI giornata e Napoli – Torino, 2 – 1, XXVI giornata.

1 rigore, Di Bello in Napoli – Cagliari, 0 – 1, V giornata.

1 rigore, Manganiello in Napoli – Brescia, 2 – 1, VI giornata.

1 rigore, Doveri in Torino – Napoli, 0 – 0, VII giornata.

1 rigore, Piccinini in Napoli – Verona, 2 – 0, VIII giornata.

1 rigore, Pasqua in Napoli – Bologna, 1 – 2, XIV giornata.

1 rigore, Giua in Napoli – Lecce, 2 – 3, XXIII giornata.

La Penna era anche al VAR di Napoli – Cagliari diretta da Di Bello (V) e al VAR di Napoli – Torino arbitrata da Mariani (XXVI).

Mariani era al VAR di Napoli – Verona, VIII, e al monitor di Napoli – Bologna (XIV).

Chiffi non ha ancora arbitrato il Napoli ma era al VAR di Napoli – Brescia (VI) e Napoli – Genoa (XII).

Banti era al VAR di Torino – Napoli (VII) e al VAR di Napoli – Atalanta (X).

Riproduzione consentita con citazione della fonte: www.napolipiu.com