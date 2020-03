La classifica senza errori arbitrali 26 giornata serie A

La classifica senza errori arbitrali alla 26ma giornata del campionato di serie A. Scandaloso Mariani in Napoli-Torino.

Incredibile ma vero. Non conosce pause Valeri. Dopo le straordinarie imprese di Coppa Italia, ammonizioni a go-go con rigore finale, è passato di mano (Calabria) in mano (Bonifazi) per dirigere anche Sampdoria – Verona, senza pagare pegno.

Per non dimenticare, Napolipiu.com tiene a ricordare che per un rigore assegnato al Napoli (Fiorentina – Napoli, I giornata) l’arbitro Massa è stato fermato per un mese. Lo stesso Valeri che era al VAR di Fiorentina – Napoli ha rivisto il campo solo alla IV giornata (Udinese – Brescia).

Il designatore Rizzoli da allora sembra essere diventato molto più comprensivo, anche per errori ben più gravi, verso i suoi campioni dopo la sfuriata d’inizio stagione per il rigore dato al Napoli in quel di Firenze. Per il Valeri di Coppa ci ha anche fatto sapere che il rigore assegnato per il mani di Calabria era “cosa buona e giusta”, ma non ci ha spiegato perché il mani di Bonifazi, molto più eclatante nella dinamica, non è stato fischiato.

I RIGORI NEGATI

Per i 2 rigori 2, non 1 come al Napoli, dati alla Juventus (XXII giornata), Pasqua è rimasto a riposo solo nella successiva giornata di campionato. Chiffi pare invece seguire l’identico iter di Valeri, passando di VAR in VAR dopo la straordinaria mancata espulsione di Cuadrado in Juventus – Brescia (XXIV).

Vale anche per Di Bello dopo Napoli – Cagliari (V) e per lo stesso Di Bello dopo le imprese di Parma – Lazio. Ma il pur grave problema arbitrale (bastano ed avanzano i 16 rigori negati al Napoli) sono solo una parte di un campionato reso irregolare da scelte illogiche nel rinviare determinate gare rispetto ad altre.

Maurizio Pistocchi ne ha spiegato bene le ragioni nell’assordante silenzio mediatico, ma si pensi anche alla situazione dei giocatori diffidati. Per la XXVII giornata per Bologna – Juventus mancheranno sicuramente Bani, Santander e Schouten che diffidati sono stati ammoniti da Abisso in Lazio – Bologna.

La Juventus potrà contare su Dybala, De Ligt e Cuadrado. I tre giocatori juventini erano diffidati alla vigilia della gara non giocata con l’Inter (XXVI) e pertanto sicuramente saranno a disposizione di Maurizio Sarri.

Il Napoli ha già pagato dazio in proposito. I partenopei hanno giocato col Torino (XXVI) che non ha disputato la gara col Parma nella giornata precedente e alla cui vigilia aveva Izzo, Lukic e Sirigu diffidati.

Napoli – Torino 2 – 1, Mariani (La Penna).

Scandaloso Mariani. Come abbia fatto a vedere un fallo di Milik mentre Bremer lo trascinava a terra è da oggi le comiche e non da una partita di calcio. Sono ora 16 i rigori negati al Napoli e ben 4 di questi non li ha visti Mariani tra arbitro di campo e VAR. Mariani ha diretto anche Napoli – Juventus con mani di Cuadrado non punito con calcio di rigore. Mariani era al VAR di Napoli – Verona, VIII, (trattenuta di Faraoni ai danni di Milik) e al monitor di Napoli – Bologna (XIV) si lasciò sfuggire i 2 gol irregolari dei felsinei e l’abbraccio di Svanberg a Manolas in area bolognese.

CLASSIFICA SENZA ERRORI ARBITRALI 26 GIORNATA SERIE A

Ecco la classifica comparata alla 26ma giornata del campionato di serie A

Reale Classifica senza errori arbitrali Lazio 62 Lazio 58 -4 Juventus* 60 Inter** 54 Inter** 54 Napoli 51 +12 Atalanta* 48 Atalanta* 50 +2 Roma 45 Juventus* 46 -14 Napoli 39 Roma 46 +1 Milan* 36 Verona** 38 +3 Parma** 35 Milan* 36 Verona** 35 Bologna 33 -1 Bologna 34 Parma** 33 -2 Cagliari* 32 Cagliari* 32 Fiorentina* 29 Sassuolo** 31 +2 Sassuolo** 29 Fiorentina* 30 +1 Torino* 27 Udinese* 26 -1 Udinese* 27 Sampdoria** 23 Lecce 25 Torino* 23 -4 Sampdoria** 23 Lecce 21 -4 Genoa* 22 Genoa* 20 -2 Brescia* 16 Brescia* 17 +1 Spal* 15 Spal* 16 +1

** Due gare in meno

*Una gara in meno.

Riproduzione consentita con citazione della fonte: www.napolipiu.co