Il lungo silenzio stampa del Napoli è ufficialmente finito. Lo stop che ha accompagnato gli azzurri nella seconda parte dell’ultima stagione termina il 30 giugno. Dallo scorso febbraio, a seguito delle difficoltà tecniche viste in campo, Gattuso e gli azzurri sono rimasti in un lungo silenzio che non ha permesso all’allenatore calabrese nemmeno un ultimo saluto alla piazza. Il silenzio stampa del Napoli si interromperà ufficialmente la prossima settimana: mercoledì 30 giugno, infatti, Aurelio De Laurentiis tornerà a parlare ai microfoni della radio ufficiale azzurra, primo appuntamento verso la nuova stagione.

IL SILENZIO STAMPA DEL NAPOLI FINISCE IL 30 GIUGNO

“Mercoledì 30 giugno alle ore 15.45 conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli” Questo il messaggio pubblicato dalla radio ufficiale del Napoli, che sancisce la fine del silenzio stampa.