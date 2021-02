Alvino: “Ecco la verità sul silenzio stampa del Napoli. Gattuso…”

Il Napoli è in silenzio stampa per volere di Aurelio De Laurentiis.

Rino Gattuso al termine di Atalanta-Napoli, non ha rilasciato così nessuna dichiarazione. La gara che nel finale ha vissuto degli attimi di panico legati alle condizioni di Osimhen, in ospedale per accertamenti dopo aver battuto la testa e perso i sensi. Un silenzio stampa quello imposto dal Napoli che inizia da oggi e che non si sa quando avrà fine.



Sul silenzio stampa del Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino che sul proprio profilo social ha provato a spiegare la situazione:

“Ho una mia idea sul silenzio stampa e credo non sia legato ad alcuna decisione su Gattuso. In società stasera guardano la classifica e immagino che neanche la sconfitta di Bergamo faccia cambiare la linea che è quella ormai nota di voler continuare con questo allenatore.

Immagino che si punti molto sulla settimana tipo di allenamento (dopo la probabile eliminazione dall’El) ed al recupero degli infortunati per cercare di raggiungere l’obiettivo quarto posto”.

Per Gattuso sono giorni difficilissimi: la vittoria contro la Juve ha lasciato il posto alla sconfitta di Europa League contro il Granada e a quella odierna di campionato contro Gasperini. La partita contro il Granada al Maradona sarà una sfida cruciale per il futuro di Ringhio.