I tifosi del Napoli manifestano la propria solidarietà verso Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è stato vittima di un brutto infortunio durante Atalanta-Napoli.

I tifosi del Napoli hanno fatto sentire la propria vicinanza a Victor Osimhen. L’attaccante ha riportato un trauma cranico come ha spiegato la Ssc Napoli in una nota: “Osimhen si è sottoposto in queste ore ad alcuni esami che hanno dato esito negativo. Il calciatore nigeriano, classe 1998, resterà adesso a Bergamo, dove rimarrà fino a domani sotto l’osservazione clinica del Responsabile Sanitario azzurro Raffaele Canonico“.

Osimhen aveva perso i sensi dopo un contrasto di gioco con il difensore argentino Cristian Romero. Subito soccorso dallo staff medico del Napoli, Osimhen era stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è stato visitato dai medici del nosocomio lombardo.

Sul Web i tifosi del Napoli hanno fatto sentire la propria vicinanza all’attaccante. Migliaia di messaggi sono stati pubblicati sui canali social di Osimhen e del calcico Napoli, segno della grandezza del popolo azzurro.

“Che Dio ti assista Victor. Un inizio sfortunatissimo per te. Forza ragazzo!”. “Napoli è con te forza Campione”. ” A chi ti ha augurato la morte noi rispondiamo con un sorriso, gente così merita solo di essere compatita”. “Mi dispiace troppo per Osimhen Troppo”. “Forza campione Napoli ti aspetta”. “Osimhen sei uno di noi, non mollare”. “Forza ragazzo dimostra chi sei! Napoli ti aspetta”. “Torna presto a Napoli, a Bergamo fa fridd! vieni che ti stiamo aspettando”.

“Osimhen non mollare”. “Giù le mani da Osimhen”. “Ci ha fatto prendere un bello spavento”. “Un augurio di pronta guarigione a Osimhen, speriamo di rivederlo presto in campo”.

Questi sono solo alcuni delle migliaia di messaggi che i tifosi azzurri hanno dedicato a Victor Osimhen. Domani Osimhen sarà sottoposto a nuovi esami. La speranza è quella di rivederlo presto in campo.