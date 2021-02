Napoli, trauma cranico per Osimhen: questo il primo responso medico

Trauma cranico per Osimhen. Il giocatore è stato vittima di uno scontro di gioco con Romero.



Grande preoccupazione durante Atalanta-Napoli per Victor Osimhen. Il calciatore nigeriano ha battuto la testa sul terreno di gioco dopo uno scontro con il difensore Romero e ha perso momentaneamente conoscenza.

Osimhen ha perso i sensi, immediatamente è stato trasportato in barella in ambulanza. Grandissima apprensione per i giocatori che hanno chiesto l’ossigeno.

Secondo le informazioni degli addetti alla sicurezza dello stadio di Bergamo, Osimhen avrebbe ripreso conoscenza durante il viaggio verso l’ospedale Papa Giovanni XXIII. Grande paura tra i giocatori in campo, che hanno ripreso a giocare gli ultimi minuti di gara.

L’attaccante del Napoli era incosciente, ma ha ripreso i sensi durante il viaggio verso l’ospedale.

Secondo le ultime notizie,Victor Osimhen è stato sottoposto ai primi accertamenti clinici che avrebbero evidenziato un trauma cranico.