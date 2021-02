Sul Web spunta un macabro messaggio d’odio verso Osimhen

Sui social messaggi vergognosi nei confronti dell’attaccante del Napoli.

Victor Osimhen ha perso i sensi in campo durante la gara tra Napoli e Atalanta. L’attaccante nigeriano ha perso i sensi dopo aver battuto la testa a terra in seguito a una caduta. Attimi di panico e sgomento per i compagni. Osimhen dopo i primi soccorsi ha ripreso i sensi nell’ambulanza che lo ha trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove verrà sottoposto ad accertamenti.

Osimhen sta vivendo una stagione complicata. L’attaccante ha dovuto saltare diverse partite a causa del Covid e poi di un infortunio, mentre due giorni fa aveva dovuto smentire il fratello che aveva criticato il tecnico Gattuso per non essere riuscito finora a farlo rendere al meglio.

Sui social non sono mancati i messaggi d’odio verso Osimhen, il peggiore annunciava la morte dell’attaccante



Questi alcuni dei messaggi vergognosi dedicati allo sfortunato attaccante del Napoli.

“Un immigrato in meno”

“Osimhen salta con noi”

” Osimhen prendila di testa”.

In molti hanno invece voluto esprimere la propria solidarietà ad Osimhen:

“Impressionante… un grande in bocca al lupo a Victor Osimhen”

“Forza Osimhen !!!”.

“In situazioni come queste non c’è tifo che tenga: spero che Osimhen si riprenda presto! Osimhen”