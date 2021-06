Ultime notizie calcio Napoli -Il Napoli pronto a terminare il silenzio stampa. Secondo quanto riferito dal direttore di Radio Goal, trasmissione di approfondimento sul calcio Napoli, gli azzurri potrebbero tornare a parlare prima del ritiro di Dimaro:



“Il silenzio stampa del Napoli cesserà tra il 7 ed il 13 luglio con la presentazione di Spalletti, in ogni caso prima di Dimaro”.

Gli azzurri sono in silenzio stampa del Napoli dal 21 febbraio. Questa data segna sconfitta contro l’Atalanta di Gasperini per 4-2. Finalmente dopo mesi di silenzio la società di Aurelio De Laurentiis tornerà a parlare. Spalletti sarà presentato alla stampa tra il 7 ed il 13 luglio. Durante il ritiro di Dimaro riprenderanno anche le interviste con i singoli calciatori e la possibilità dei tifosi azzurri che si recheranno in Val di Sole, di poter vedere da vicino i propri beniamini.