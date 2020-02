Il Napoli ha chiuso un accordo biennale con lo sponsor tecnico Kappa. A ratificarlo è Alessandro Formisano che parla ai microfoni di Radio Kiss kiss Napoli.

L’Head of Operation della SSCN è intervenuto ai microfoni di Radio Goal per parlare del nuovo accordo chiuso con Kappa: “Abbiamo già deciso anche la maglia per la prossima stagione” dice Alessandro Formisano. Il responsabile del marketing azzurro aggiunge: “Con Kappa lavoriamo a quattro mani. La maglia district? E’ pensata e dedicata ai trenta quartieri della città di Napoli, alla gente che ama la sua squadre del cuore. La maglia – dice Formisano – è creata per valorizzare il legame tra la città e la sua gente“. Formisano parla anche delle balaustre al San Paolo in Tribuna Posillipo. “Su questo tema è necessario fare chiarezza, quei lavori li fa il Comune, non il Calcio Napoli. L’avvocato Grimanldi ha chiesto lo spostamento delle balaustre e noi l’abbiamo accettato“.

Sulla questione visibilità, Formisano chiarisce: “In alcune zone dello stadio c’è stato un cambio della curve di visibilità, cosa che non si registra nelle curve. Qualche problema potrebbe verificarsi in alcuni posti dei Distinti e della Tribuna Posillipo, nonostante tutto ci tecnici abbiamo già individuato una soluzione. Prenderemo tutti i provvedimenti del caso già prima della sfida con il Barcellona“.

Napoli e ordine pubblico

A Radio Goal, Formisano fa chiarezza anche sulla questione ordine pubblico e San Paolo: “Spesso si fa confusione dei ruoli. Ad esempio – dice Formisano – nel regolamento per la vita all’interno del San Paolo il Napoli non fa altro che rispettare una legge in vigore dal 2005. L’applicazione di queste normative spetta alla Questura di Napoli, la stessa che regola anche l’entrata o meno di alcuni striscioni all’interno dell’impianto di Fuorigrotta“. Chiusura dedicata ai prezzi per la sfida di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Napoli: “Sono in via di definizione. Per gli abbonati costeranno 5 euro, mentre per chi compra il biglietto per il Torino costeranno 6 o 7 euro“.