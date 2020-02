Napoli-Kappa ancora insieme fino al 2022. I termini dell’accordo tra il club azzurro e il marchio italiano non sono stati resi noti.



Napoli e Kappa ancora insieme fino al 2022. Il colosso dell’abbigliamento sportivo internazionale e il calcio Napoli hanno rinnovato la partnership fino al 2022. Per i prossimi due anni le maglie del Napoli continueranno ad essere gruffate Kappa.

La SSC Napoli ha affidato ai social la notizia dell’accordo con la Kappa fino al 2022. Il brand tra le altre cose è stato il primo sponsor della nazionale di calcio italiana.

Il contratto firmato nel 2015 aveva una durata quinquennale da 8 milioni l’anno, con ampia libertà di manovra per il club partenopeo in termini di marketing e di gestione dei suoi punti vendita. Non sono state rese invece note le cifre ufficiali del rinnovo.

«Il Gruppo BasicNet e la SSC Napoli S.p.A. sono lieti di annunciare il prolungamento dell’accordo di sponsorizzazione per due ulteriori Stagioni Sportive. Il rinnovo di due anni rispetto l’accordo in scadenza al 30 giugno 2020 è stato fortemente voluto da Marco Boglione – Presidente della BasicNet Spa – e da Aurelio De Laurentiis – Presidente della SSC Napoli – nell’ottica di poter discutere i termini di un nuovo accordo di più lungo periodo senza interferire con l’andamento delle attività industriali correlate già in corso per le prossime due stagioni sportive».