Le nuove maglia del Napoli 2022 come saranno? Sul web Nrmlgraphic ha provato ad immaginare le nuove divise da gioco della SSc Napoli. Spicca il logo dello sponsor Lete senza il rosso.

De Laurentiis in conferenza stampa ha parlato del Napoli che verrà, affermando di aver varato nuove strategie di Marketing. Tra queste spicca sicuramente l’autoproduzione delle nuove maglie firmate EA7. Le nuove casacche disegnate da Giorgo Armani saranno realizzate dall’azienda tessile Osnis.

Ancora pochi i particolari che trapelano, sulla nuova maglia dei partenopei ma considerando la grandezza di Armani c’è da giurare che saranno bellissime.

Su Twitter l’account @Nrmlgraphic, noto per aver realizzato vari concept diventati virali, ha provato ad immaginare come potrebbe essere la nuova maglia del Napoli EA7.

Secondo quanto trapela, l’azzurro Napoli potrebbe essere leggermente più tenue e dovrebbe sparire il rosso del man sponsor Lete, resta da capire se le clausole contrattuali potranno essere modificaste in tal senso. Il Design della maglia, sempre secondo le voci proveniente da casa Napoli, dovrebbe essere in puro stile Armani, sarà minimal, con una linea sinuosa. Non resta che aspettare e nel frattempo gustarci le immagini di Nrmlgraphic