La nuova maglia del Napoli 2022 desta molta curiosità. Il club azzurro ha concluso il rapporto con la Kappa e si appresta ad inaugurare l’era dell’auto produzione.

Il corriere dello sport, riporta ulteriori dettagli su quella che sarà la nuova maglia del Napoli 2022 griffata EA7:

“Aria di cambiamenti in casa Napoli. Dopo l’approdo di Luciano Spalletti sulla panchina degli azzurri, il club di Aurelio De Laurentiis è pronto a rivoluzionare anche la maglia. Dopo diversi anni dunque non verrà confermato l’accordo con la Kappa che ha vestito finora il club partenopeo”.

Napoli, la nuova maglia EA7 sarà disegnata da Giorgio Armani

“Per il 2021-2022 il Napoli avrà una nuova maglia griffata EA7. Sulla nuova maglia del club azzurro non ci sarà uno sponsor tecnico ma ci sarà il marchio Napoli. Per quanto riguarda invece lo stilista, il kit verrà disegnato da Giorgio Armani e prodotto da Onis”.

La Onis è un’azienda specializzata in forniture per lo sport di squadra. Produzione abbigliamento sportivo, work e promozionale tutto made in Italy.

Leggi anche