Napoli maglia Armani Ea7: stilisti a lavoro su colori e bozzetti

Armani Ea7 firmerà la maglia del Napoli stagione 2021/22. Oramai le indiscrezioni diventano sempre più importanti in tal senso. Anche il Corriere del Mezzogiorno ritorna sull’argomento. Sicuramente sarebbe un ottimo colpo per la società di Aurelio De Laurentiis accostarsi ad un marchio così prestigioso. Della nuova maglia del Napoli si è parlato durante il summit di lavoro a Capri fatto dal patron della SSCN. Ecco quanto scrive Corriere del Mezzogiorno:

Il Napoli non ha rinnovato con Kappa e De Laurentiis ha scelto un marchio di prestigio mondiale come Armani. Dopo la collaborazione con Marcelo Burlon, il Napoli sta lavorando alla maglia Armani Ea7. Il patron coordina le operazioni con il suo team marketing ma soprattutto con sua figlia Valentina. Secondo quanto scrive il collega

Paolo Bargiggia sul suo sito ufficiale, Valentina De Laurentiis fornirà al Napoli i kit con il design di Giorgio Armani. In queste ore sono al lavoro gli stilisti della maison per definire colori e bozzetti definitivi ma il tempo stringe, il ritiro a Dimaro è alle porte.

Non si sa ancora quando sarà svelata la maglia del Napoli, ma sicuramente bisognerà portarla in tempo utile per il ritiro degli azzurri (ecco le date ufficiali). I giocatori del Napoli avranno un doppio ritiro, prima a Dimaro e poi a Castel Di Sangro.