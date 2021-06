Koulibaly a De Laurentiis: “Voglio restare al Napoli”, la reazione del patron

Kalidou Koulibaly è intenzionato a restare al Napoli anche nella prossima stagione. Il difensore senegalese lo ha comunicato ad Aurelio De Laurentiis. La volontà di restare è forte, ma è ovvio che le strade del calciomercato sono infinte. Il Napoli accetterebbe di buon grado la permanenza del calciatore, ecco perché si sta muovendo per completare il reparto con qualche giovane interessante come Cistana, per sostituire Maksimovic. Il difensore serbo va via a parametro zero e piace alla nuova Lazio di Sarri. Lo stesso tecnico toscano vuole pure Hysaj che è in scadenza col Napoli in questa stagione. Da qui si apre per il Napoli l’emergenza terzini che non può essere sottovalutata.

Napoli: la decisione di Koulibaly

Ecco quanto scrive Tuttosport sulla decisione di Kalidou Koulibaly di restare al Napoli:

“Koulibaly ha ribadito la propria volontà di restare al Napoli ma sarà il mercato a decidere. E così la società partenopea sta sondando il Brescia per Andrea Cistana, centrale classe ‘97 su cui c’è la Fiorentina. Piace tantissimo Becir Omeragic, svizzero di origine bosniaca, difensore dello Zurigo e della Nazionale svizzera che tra pochi giorni affronterà l’Italia. Ma a smorzare gli entusiasmi è il prezzo fissato per il suo cartellino intorno ai 15 milioni di euro”.

