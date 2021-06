Ultime notizie di calciomercato con il Barcellona su Fabian Ruiz. Il club spagnolo sta facendo di tutto per cercare di portare in Spagna il centrocampista di proprietà del Napoli. Negli ultimi giorni c’è stato un ritorno di fiamma per i blaugrana, che hanno di nuovo accelerato per provare a sbloccare la trattativa. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport il Barcellona è disposto anche ad inserire contropartite tecniche per abbassare il prezzo del cartellino. Insomma si prova il tutto per tutto, anche in un momento di crisi il Barcellona vuole acquistare Fabian Ruiz ma alle sue condizioni, per evitare ulteriori problemi alle casse del club.

Barcellona offre Pjanic al Napoli:

Secondo quanto scrive il quotidiano sportivo il Barça “sarebbe anche disposto a inserire il cartellino di un giocatore tipo Pjanic, ex allievo di Spalletti che però ha 31 anni e un ingaggio maxi e dunque proibitivo, o magari Junior Firpo, mancino che interessa al Napoli da un po’. Ma a quanto pare De Laurentiis è orientato verso cash”.

La valutazione che il Napoli fa di Fabian Ruiz è molto alta: almeno 60 milioni di euro altrimenti non ci siede nemmeno a trattare. Il calciatore ha un contratto con la SSCN fino al 2023, quindi da questo punto di vista non ci sono problemi. Chiunque voglia Fabian Ruiz, compreso il Barcellona, dovrà presentarsi con un ricco conto in banca. Intanto Cristiano Giuntoli lavora anche per rinforzare il centrocampi nella prospettiva che Fabian venga ceduto. Toma Basic sembra vicinissimo a vestire la maglia azzurra, con un trattativa che ha subito una accelerata nelle ultime ore. Il centrocampista croato di proprietà del Bordeaux, viene indicato come sostituto di Bakayoko ma in realtà potrebbe prendere, tecnicamente, pure il posto di Fabian Ruiz.