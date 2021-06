Emergenza terzini: Ghoulam ancora fermo, Napoli corri ai ripari

E’ emergenza terzini in casa Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis ha troppi punti interrogativi per quanto riguarda gli esterni di difesa. Un punto già toccato con Luciano Spalletti durante il primissimo summit di mercato in cui nuovo tecnico ha dato qualche indicazione. Per il modo di giocare di Spalletti è fondamentale avere degli ottimi terzini. Ma in ogni caso il Napoli ha necessità di esterni di difesa, poiché mancano proprio numericamente. In generale la difesa ha bisogno di un profondo restyling, dato che ci sono calciatori che non convincono, altri che sono a scadenza di contratto, mentre altri, come Koulibaly sono sul mercato.

Esterni di difesa: la situazione in casa Napoli

Il prossimo calciomercato del Napoli si dovrà concentrare molto sugli esterni di difesa. Proprio in quella zona del campo ci sono moltissime incognite. La prima è rappresentata sicuramente da Faouzi Gholuam, secondo quanto riferisce Gazzetta il calciatore è ancora infortunato dopo la rottura del legamento crociato e relativa operazione. L’algerino è sicuramente un ottimo elemento, ma da qualche anno oramai non riesce a riprendere un’attività agonistica continua.

Mario Rui è l’altro punto interrogativo. L’esterno portoghese ha un contratto in scadenza nel 2025, ma non ha mai convinto pienamente e può essere ceduto. Elseid Hysaj ha un contratto in scadenza e non si parla di rinnovo, molto probabile che il Napoli possa perderlo a parametro zero.

Calciomercato: il Napoli cerca terzini

Danilo D’Ambrosio è stato il primo nome rimbalzato per quanto riguarda il calciomercato del Napoli. E’ un fedelissimo di Spalletti che vorrebbe portarlo in azzurro. Il 32enne è di proprietà dell’Inter ha il contratto in scadenza, ma la trattativa per il rinnovo è in corso e quindi non è scontato il suo passaggio in azzurro. Reinildo Mandava, altra pista di mercato, oggi ha chiuso le porte al Napoli dicendo che non esiste nessuna trattativa. Resta invece aperta l’ipotesi Emerson Palmieri del Chelsea, altro uomo molto gradito a Spalletti.

In ogni caso la SSCN ha necessità di intervenire pesantemente sul mercato degli esterni di difesa. Troppo spesso, anche nella scorsa stagione, si è dovuto ripiegare ad esempio con Hysaj a sinistra perché Mario Rui non convinceva Gattuso. L’albanese era in campo in una posizione non sua, anche in quello sciagurato Napoli-Verona che è costata la Champions al Napoli.