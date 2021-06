De Maggio, il punto sul mercato del Napoli: “Spalletti vuole D’Amborio, le ultime su Schuurs e Florenzi”

Valter De Maggio fa il punto sul calciomercato del Napoli. Il giornalista di Kiss Kiss Napoli durante il programma Radio Goal ripercorre le varie trattative degli azzurri. Secondo De Maggio c’è un nome che a Spalletti piace moltissimo ed è quello relativo a “D’Ambrosio, che può sostituire Hysaj. L’albanese si svincolerà a fine giugno. Inoltre l’esterno dell’Inter può giocare sia a destra che a sinistra“. Secondo Corriere dello Sport, a 32 anni D’Ambrosio sta procedendo al rinnovo con l’Inter, ma a quanto pare questo non preclude del tutto un possibile passaggio al Napoli.

Spalletti resta comunque soddisfatto già dell’attuale rosa del Napoli. Anche perché ha tanti uomini che possono giocare nel suo 4-2-3-1 a cominciare da Osimhen che è pronto pure a rinnovare il contratto col Napoli. “Il mercato in questo momento è in stand-by: bisognerà vagliare le proposte per Koulibaly e Fabian” ha fatto sapere De Maggio.

Calciomercato Napoli: le trattative

Intanto da questa mattina si fa insistentemente il nome di Per Schuurs dell’Ajax. Secondo De Maggio il difensore olandese è nel mirino del Napoli ma resta “un’idea, così come lo è Florenzi“. Per la fascia sinistra piace molto Emerson Palmieri. Importante sarà capire come andranno a finire le trattative per Koulibaly e Fabian che potrebbero portare soldi freschi nelle casse azzurre.