Victor Osimhen prolunga il contratto con il Napoli, la notizia la riferisce Sky. Secondo l’emittente satellitare il calciatore e la SSCN hanno deciso di firmare un nuovo contratto, l’operazione sarà conclusa a breve. Sicuramente un attestato di stima per l’attaccante che ha vissuta una prima stagione molto complicata in maglia azzurra. Arrivato al Napoli con con tantissime aspettative e pagato, complessivamente, 70 milioni di euro il nigeriano ha dovuto fare i conti con due gravi infortuni e con il Covid 19. Nonostante tutto è riuscito ad arrivare in doppia cifra.

Ora secondo quanto riferisce Sky il Napoli vuole blindare Osimhen con un prolungamento di contratto. Le parti a breve firmeranno affinché Osimhen si leghi alla società partenopea per un altro anno ancora. Intanto il calciatore si sta godendo qualche giorno di vacanza. L’attaccante non ha risposto alla chiamata della Nazionale, presentando un certificato medico. Il Napoli sta puntando moltissimo su Osimhen e ci ha creduto fin dal primo momento. I tifosi azzurri stanno cominciando a vedere le qualità del calciatore che lanciato negli spazi diventa devastante. Ma nelle ultime uscite ha fatto vedere anche tante altre cose buone, come il saper giocare per la squadra ed il rientro in fase di non possesso.